Prada Cup, Luna Rossa e Ineos potrebbero gareggiare da sole senza American Magic! Regate in solitaria? (Di martedì 19 gennaio 2021) American Magic non prenderà parte alle ultime quattro Regate del round robin della Prada Cup. Patriot, l'imbarcazione statunitense, presenta danni ingenti dopo la scuffia di domenica scorsa in cui ha rischiato di affondare. Serviranno una decina di giorni di lavoro per rifare il telaio in carbonio, sistemare l'impianto idraulico e riparare il software di bordo: sarà una corsa contro il tempo in vista delle semifinali che scatteranno il prossimo 29 gennaio. Il programma del prossimo fine settimana potrebbe venire modificato o…confermato! Non va infatti esclusa l'ipotesi che Luna Rossa ed Ineos UK gareggino da sole in assenza degli avversari Americani. Se ne é già parlato nel corso di una riunione tra i team e se ne svolgeranno altre per ...

