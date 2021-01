Pordenone, nel Palazzetto dello sport le macchine sanificatrici che purificano l’aria (Di martedì 19 gennaio 2021) Lo sport prova a ricominciare. E lo fa utilizzando i quattro milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per la sanificazione degli ambienti sportivi. A Pordenone, al Pala Crisafulli, questo è già realtà, come è stato spiegato martedì 19 gennaio, proprio nel Palazzetto, dal vicepresidente della delegazione regionale della Federazione italiana pallacanestro, Titta Peresson, alla presenza del presidente del Coni Giorgio Brandolin, del sindaco di Pordenone e dell’assessore comunale Walter De Bortoli, dell’assessore regionale Tiziana Gibelli e del presidente Massimiliano Fedriga. Al palasport, dove gli allenamenti per gli agonisti non si sono fermati, oltre a termoscanner e gel igienizzante, ci si è dotati di innovative macchine sanificatrici (video ... Leggi su udine20 (Di martedì 19 gennaio 2021) Loprova a ricominciare. E lo fa utilizzando i quattro milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per la sanificazione degli ambientiivi. A, al Pala Crisafulli, questo è già realtà, come è stato spiegato martedì 19 gennaio, proprio nel, dal vicepresidente della delegazione regionale della Federazione italiana pallacanestro, Titta Peresson, alla presenza del presidente del Coni Giorgio Brandolin, del sindaco die dell’assessore comunale Walter De Bortoli, dell’assessore regionale Tiziana Gibelli e del presidente Massimiliano Fedriga. Al pala, dove gli allenamenti per gli agonisti non si sono fermati, oltre a termoscanner e gel igienizzante, ci si è dotati di innovative(video ...

