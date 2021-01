Pomeriggio 5 | Simone Gianlorenzi choc | ' Ecco perché Stefania Orlando ha lasciato Andrea Roncato' Barbara D' Urso incredula

(Di martedì 19 gennaio 2021) Su le ultime novità. , il marito di: 'il vero motivo per cui ha'.D'. Oggi,, marito della gieffina, è ...

Patrizi37284092 : RT @Leviperedistef1: ??SIMONE OSPITE DA BARBARA A POMERIGGIO 5 ?? #tzvip #Gfvip - infoitcultura : Simone Gianlorenzi: 'Sono rimasto molto male per le parole di Andrea' - Pomeriggio Cinque - mraxero : A pomeriggio 5 Simone è stato la simbiosi di Stefania :educatissimo#tzvip - silvia_amt : RT @evitaparanoia: Gli zorzando a pomeriggio 5 e Simone che sorride felice vedendoli così ???????? #TZvip - evitaparanoia : Gli zorzando a pomeriggio 5 e Simone che sorride felice vedendoli così ???????? #TZvip -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Simone

Mediaset Play

Imprevisto inaspettato per Simone Inzaghi e la Lazio. Luis Alberto, uomo derby grazie a due gol e uno dei calciatori più in forma dei biancocelesti, dovrà fermarsi per almeno dieci giorni, dopo essere ...Simone Inzaghi e la Lazio dovranno fare a meno di Luis Alberto. Il calciatore spagnolo, infatti, è stato operato oggi alla clinica Padeia ...