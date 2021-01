Polverini annuncia querele: «Fango su di me». Tajani smentisce nuovi addii in Forza Italia (Di martedì 19 gennaio 2021) Finirà in tribunale il “sì” di Renata Polverini al governo Conte. È stata la stessa deputata ad annunciarlo dopo aver ringraziato i colleghi «per la solidarietà che mi stanno dimostrando». A beccarsi la querela sarà invece Dagospia «per il Fango che sta spargendo sulla mia persona». Il sito on line ha infatti messo in relazione il voto della Polverini ad una sua presuntarelazione con Luca Lotti. «Spero – ha tuittato l’ex-azzurra – che le donne possano fare politica liberamente in questo Paese». Gossip a parte, l’endorsement della deputata ha comunque lasciato il segno. Soprattutto in Forza Italia. Polverini: «querelerò Dagospia» «Si lascino pettegolezzi e calunnie nel cassetto, please», esorta Andrea Ruggieri. «Essere berlusconiani – aggiunge – ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Finirà in tribunale il “sì” di Renataal governo Conte. È stata la stessa deputata adrlo dopo aver ringraziato i colleghi «per la solidarietà che mi stanno dimostrando». A beccarsi la querela sarà invece Dagospia «per ilche sta spargendo sulla mia persona». Il sito on line ha infatti messo in relazione il voto dellaad una sua presuntarelazione con Luca Lotti. «Spero – ha tuittato l’ex-azzurra – che le donne possano fare politica liberamente in questo Paese». Gossip a parte, l’endorsement della deputata ha comunque lasciato il segno. Soprattutto in: «rò Dagospia» «Si lascino pettegolezzi e calunnie nel cassetto, please», esorta Andrea Ruggieri. «Essere berlusconiani – aggiunge – ...

