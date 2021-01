Polizia postale di Bergamo | “Dodicenni sui siti di incontri per adulti | genitori | attenti”

(Di martedì 19 gennaio 2021) “Spesso arrivano da noiper raccontarci che i loro figli sono iscritti adiper. Quando gli chiediamo quanti anni hanno, ci rispondono dodici. Sarebbe meglio prestare maggior attenzione a queste cose”. È l’appello di Michele Attolico, ispettore superiore delladi, nel presentare il resoconto delle attività dell’ultimo anno. Dodici mesi particolari, durante i quali anche a causa del Covid si è registrato in particolare un aumento delle fake news che circolano sui Social. Qual è il bilancio dell’anno appena trascorso? In generale i numeri sono molto alti. Le denunce arrivate sono 202. Riguardano truffe on line, pedopornografia, adescamento di minori, diffamazione, estorsione, violazione di account, accessi abusivi a ...

Il gruppo apparso sulla pagina Facebook del premier, pro Giuseppe Conte e contro Matteo Renzi, «non è ammissibile perché è ...PORDENONE. Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo? Se ricevete questo messaggio via whatsapp o via sms da un vostro amico, drizzate le antenne: perché è solo un trucco per de ...