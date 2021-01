Politica al servizio della ‘ndrangheta. Arrestato il sindaco FI di Rosarno. Favori alla cosca dei “diavoli” in cambio di voti (Di martedì 19 gennaio 2021) Per mettere in cassaforte la sua elezione a sindaco di Rosarno, il forzista Giuseppe Idà era davvero disposto a tutto, perfino a scendere a patti con la ‘ndrangheta. Questo almeno è quanto pensa la procura di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, che ha Arrestato 49 persone tra cui spicca il nome del primo cittadino che è finito ai domiciliari in quanto avrebbe chiesto e ottenuto l’appoggio della cosca Pisano, meglio nota come “i diavoli” di Rosarno, alle elezioni comunali del 2016. Per tutti, le accuse sono a vario titolo di associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, usura e procurata inosservanza di pena. Stando ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Per mettere in cassaforte la sua elezione adi, il forzista Giuseppe Idà era davvero disposto a tutto, perfino a scendere a patti con la. Questo almeno è quanto pensa la procura di Reggio Calabria, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, che ha49 persone tra cui spicca il nome del primo cittadino che è finito ai domiciliari in quanto avrebbe chiesto e ottenuto l’appoggioPisano, meglio nota come “i” di, alle elezioni comunali del 2016. Per tutti, le accuse sono a vario titolo di associazione di tipo mafioso, selettorale politico-mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, usura e procurata inosservanza di pena. Stando ...

Ultime Notizie dalla rete : Politica servizio Bonetti: 'Politica è servizio, servirò Paese da aule' Agenzia ANSA “Mi candido a presidente della Regione Calabria”. Lo annuncia il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris

E' in Calabria Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, e da oggi ufficialmente candidato alla presidenza della Regione calabrese dove, al momento, si ...

Gobetti: «Le foibe non furono genocidio. Basta ingerenze politiche»

Esce per Laterza un saggio-pamphlet dello studioso torinese, una diretta presa di posizione contro le mistificazioni su una dolorosa pagina di storia. «I fatti sono stati strumentalizzati» ...

