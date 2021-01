Pol Espargaro: 'Volevo la Honda per vedere il mio livello vicino a Marquez' (Di martedì 19 gennaio 2021) Con l'avvicinarsi del via del mondiale MotoGP 2021, con i test del 6-7 marzo in Malesia, Pol Espargaro ha parlato dell'emozione di vestire per la prima volta i colori del team ufficiale Honda, dove è ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 gennaio 2021) Con l'avvicinarsi del via del mondiale MotoGP 2021, con i test del 6-7 marzo in Malesia, Polha parlato dell'emozione di vestire per la prima volta i colori del team ufficiale, dove è ...

corsedimoto : MOTOGP - Pol #Espargaro entusiasta di affrontare la prossima stagione #MotoGP al fianco di Marc #Marquez: '#Honda s… - sportface2016 : #MotoGP, Pol #Espargaro e la nuova avventura in #Honda: 'Qualcosa di straordinario' - automotorinews : ??Pol #Espargaro si racconta a #Motosprint ???L'emozione del prossimo campionato in #Honda, e un aneddoto legato a V… - FormulaPassion : #MotoGP: #Marquez è stata la ragione per la quale Pol #Espargarò ha accettato l'offerta della #Honda #HRC - Gazzetta_it : #MotoGP #Pol #Espargaro: 'Volevo la #Honda per vedere il mio livello vicino a #Marc #Marquez' -