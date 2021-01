Pirateria nei videogiochi impossibile da scalfire? ' Il 49% dei giocatori del mio titolo ha piratato'

Leggi su eurogamer

(Di martedì 19 gennaio 2021) Flying Oak ha portato NeuroVoider su Switch nel lontano 2017, a cui ha fatto seguito ScourgeBringer solo un paio di mesi fa. In una nuova serie di tweet, lo sviluppatore Thomas Altenburger di Flying Oak ha condiviso uno sguardo dettagliato riguardo le vendite di entrambi i giochi. NeuroVoider è stato un vero successo su Nintendo Switch, eclissando facilmente la scena su Steam, mentre per Scourgebringer nel 2020 è stato esattamente l'opposto. Il gioco ha avuto molto più difficoltà a trovare un pubblico su Switch, mentre la versione Steam sta andando abbastanza bene. Ma tra tutti i grafici mostrati da Altenburger, ce n'è uno in particolare che è il protagonista della nostra notizia: quello che mostra quanto ancora incide lanei ricavi dalla vendita di giochi. Il grafico in questione mostra che il totale delle unità del gioco su PC è suddiviso praticamente a ...