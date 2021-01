Pil in netto calo anche all’inizio del 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il quadro generale porta a una stima della variazione del PIL per il mese di gennaio del -0,8% su dicembre, il quinto calo consecutivo, e del -10,7% sullo stesso mese del 2020, dato che pone una seria ipoteca sull’evoluzione del primo trimestre con evidenti conseguenze sulle performance complessive dell’anno in corso. Appare molto ambizioso il target governativo di crescita attorno al 6%, ormai una scommessa molto rischiosa tutta giocata sulle capacità di utilizzo rapido ed efficace delle risorse europee”. Lo evidenzia Confcommercio nel rapporto Congiuntura.“Il 2021 si è aperto con segnali di peggioramento della situazione sanitaria e con il conseguente inasprimento e prolungamento, in molti Paesi, delle misure di contrasto alla pandemia – spiega l’associazione di categoria -. Nell’incertezza riguardo alla “matematica” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il quadro generale porta a una stima della variazione del PIL per il mese di gennaio del -0,8% su dicembre, il quintoconsecutivo, e del -10,7% sullo stesso mese del 2020, dato che pone una seria ipoteca sull’evoluzione del primo trimestre con evidenti conseguenze sulle performance complessive dell’anno in corso. Appare molto ambizioso il target governativo di crescita attorno al 6%, ormai una scommessa molto rischiosa tutta giocata sulle capacità di utilizzo rapido ed efficace delle risorse europee”. Lo evidenzia Confcommercio nel rapporto Congiuntura.“Ilsi è aperto con segnali di peggioramento della situazione sanitaria e con il conseguente inasprimento e prolungamento, in molti Paesi, delle misure di contrasto alla pandemia – spiega l’associazione di categoria -. Nell’incertezza riguardo alla “matematica” ...

ottopagine : Pil in netto calo anche all’inizio del 2021 - CorriereCitta : Pil in netto calo anche all’inizio del 2021 - lucaruzzola : @FlavioTosiTW Ma al netto di Trump e Tosi, la gente qua sotto che ritiene il paragone fuori luogo si rende conto o… - gbaglioni : @EdmunFelicia Al netto del PIL, il deficit, lo spread, l'outlook, e soprattutto la trap; c'era orizzonte, c'era spe… - uomoconbarba : @PocoFirstLady Il problema non è che siamo regionalmente governati da incapaci, che la maggior parte del Pil viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Pil netto Pil in netto calo anche all’inizio del 2021 Il Tempo Pil in netto calo anche all’inizio del 2021

ROMA (ITALPRESS) – “Il quadro generale porta a una stima della variazione del PIL per il mese di gennaio del -0,8% su dicembre, il quinto calo consecutivo, e del -10,7% sullo stesso mese del 2020, ...

Lavoratori domestici, Domina: in Liguria 30 mila colf e badanti valgono l’1,4% del Pil regionale

I dati dell'osservatorio Domina sul lavoro domestico: in Liguria aumentano gli assistenti familiari, mentre le colf sono ancora in calo. L'incidenza sul Pil regionale è tra i valori più alti d'Italia ...

ROMA (ITALPRESS) – “Il quadro generale porta a una stima della variazione del PIL per il mese di gennaio del -0,8% su dicembre, il quinto calo consecutivo, e del -10,7% sullo stesso mese del 2020, ...I dati dell'osservatorio Domina sul lavoro domestico: in Liguria aumentano gli assistenti familiari, mentre le colf sono ancora in calo. L'incidenza sul Pil regionale è tra i valori più alti d'Italia ...