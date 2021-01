Pier Cortese, esce il nuovo singolo “Tu non mi manchi” (Di martedì 19 gennaio 2021) esce oggi, martedì 19 gennaio, “TU NON MI manchi” il nuovo singolo e video di Pier Cortese, preludio al prossimo disco di inediti del musicista, cantautore e produttore romano. In venti anni di attività, la sua versatilità lo ha portato dalla partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte – nel 2007 con il brano “Non ho tempo” – a vestire i panni di autore e produttore artistico realizzando collaborazioni e dischi con personaggi del calibro di Niccolò Fabi e Fabrizio Moro, firmando brani anche per Marco Mengoni, Simone Cristicchi, Mondo Marcio, fino a quelli di compositore di colonne sonore, ideatore di progetti multimediali per bambini e molto altro ancora. Una personalità sfaccettata e creativa, sempre proiettata nel futuro. Afferma lo stesso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)oggi, martedì 19 gennaio, “TU NON MI” ile video di, preludio al prossimo disco di inediti del musicista, cantautore e produttore romano. In venti anni di attività, la sua versatilità lo ha portato dalla partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte – nel 2007 con il brano “Non ho tempo” – a vestire i panni di autore e produttore artistico realizzando collaborazioni e dischi con personaggi del calibro di Niccolò Fabi e Fabrizio Moro, firmando brani anche per Marco Mengoni, Simone Cristicchi, Mondo Marcio, fino a quelli di compositore di colonne sonore, ideatore di progetti multimediali per bambini e molto altro ancora. Una personalità sfaccettata e creativa, sempre proiettata nel futuro. Afferma lo stesso ...

Pier Cortese annuncia oggi l'uscita del suo nuovo singolo. "Tu non mi manchi" è una canzone al di là dei generi e delle etichette.

