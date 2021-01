Pfizer ritarda ancora, piano vaccini da rivedere. Le Regioni nel caos (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono cresciuti i decessi e nuovi positivi al Covid, ieri in Italia, ma sono calati i ricoveri rispetto a lunedì. Sono stati, infatti, 10.497 i casi registrati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto agli 8.824 delle 24 ore prima ma su 254.070 tamponi, oltre 95mila in più. Il tasso di positività è calato al 4,1% (rispetto al 5,56% di lunedì). Le vittime sono state 603 (377 il giorno precedente) ma pesano anche le registrazioni di decessi avvenuti in precedenza. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 19 gennaio 2021) Sono cresciuti i decessi e nuovi positivi al Covid, ieri in Italia, ma sono calati i ricoveri rispetto a lunedì. Sono stati, infatti, 10.497 i casi registrati nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto agli 8.824 delle 24 ore prima ma su 254.070 tamponi, oltre 95mila in più. Il tasso di positività è calato al 4,1% (rispetto al 5,56% di lunedì). Le vittime sono state 603 (377 il giorno precedente) ma pesano anche le registrazioni di decessi avvenuti in precedenza. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

