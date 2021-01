Perché gli eurodeputati vogliono rafforzare il mandato d’arresto europeo (Di martedì 19 gennaio 2021) «Il problema non è il mandato d’arresto europeo, il problema è la contaminazione politica della giustizia», dice con commozione l’eurodeputata Clara Ponsatí, che un mandato d’arresto lo ha subito, quando si rifugiò in Scozia dopo aver partecipato al tentativo fallito di secessione della Catalogna dalla Spagna. Il primo dibattito dell’anno al Parlamento europeo non è stato esente da tensioni, con la camera chiamata a discutere la relazione del deputato spagnolo Javier Zarzalejos (Partido Popular), sul mandato d’arresto europeo. La proposta di risoluzione, che con ogni probabilità verrà appoggiata dalla maggioranza dell’aula, ha scatenato le proteste di alcuni deputati, secondo cui tra i fini di questa iniziativa ce n’è uno rispondente a ... Leggi su linkiesta (Di martedì 19 gennaio 2021) «Il problema non è il, il problema è la contaminazione politica della giustizia», dice con commozione l’eurodeputata Clara Ponsatí, che unlo ha subito, quando si rifugiò in Scozia dopo aver partecipato al tentativo fallito di secessione della Catalogna dalla Spagna. Il primo dibattito dell’anno al Parlamentonon è stato esente da tensioni, con la camera chiamata a discutere la relazione del deputato spagnolo Javier Zarzalejos (Partido Popular), sul. La proposta di risoluzione, che con ogni probabilità verrà appoggiata dalla maggioranza dell’aula, ha scatenato le proteste di alcuni deputati, secondo cui tra i fini di questa iniziativa ce n’è uno rispondente a ...

