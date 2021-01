Per ripartire iniezioni a tutti e trasparenza sulle risorse (Di martedì 19 gennaio 2021) Danilo Broggi In un articolo apparso sulla Stampa di martedì scorso, Carlo Cottarelli ben mette in luce la priorità delle priorità: il Piano di vaccinazione della popolazione In un articolo apparso sulla Stampa di martedì scorso, Carlo Cottarelli ben mette in luce la priorità delle priorità: il Piano di vaccinazione della popolazione. Paesi come Israele hanno messo in campo tutte le loro forze per vaccinare la popolazione a ritmi più che vertiginosi: per capirci - facendo una proporzione con il nostro Paese come se noi vaccinassimo un milione e centomila persone ogni giorno! Mettere in sicurezza la salute dei cittadini vuol dire poter alzare prima degli altri - laddove ancora possibile - le proprie saracinesche, riaprire bottega, riprendere il lavoro e, ancor più importante, riacquisire quel sentimento di fiducia (risorsa morale e culturale) che è il collante di una ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Danilo Broggi In un articolo apparso sulla Stampa di martedì scorso, Carlo Cottarelli ben mette in luce la priorità delle priorità: il Piano di vaccinazione della popolazione In un articolo apparso sulla Stampa di martedì scorso, Carlo Cottarelli ben mette in luce la priorità delle priorità: il Piano di vaccinazione della popolazione. Paesi come Israele hanno messo in campo tutte le loro forze per vaccinare la popolazione a ritmi più che vertiginosi: per capirci - facendo una proporzione con il nostro Paese come se noi vaccinassimo un milione e centomila persone ogni giorno! Mettere in sicurezza la salute dei cittadini vuol dire poter alzare prima degli altri - laddove ancora possibile - le proprie saracinesche, riaprire bottega, riprendere il lavoro e, ancor più importante, riacquisire quel sentimento di fiducia (risorsa morale e culturale) che è il collante di una ...

Ultime Notizie dalla rete : Per ripartire Sconto per i Pir alternativi, una spinta per ripartire QUOTIDIANO.NET Ciclabile, riparte il cantiere al ponte di Camino

Riprenderanno a giorni i lavori per il completamento della pista ciclabile a Vaiano, sospesi per risolvere una situazione che riguarda l’Enel e lo spostamento di alcuni cavi elettrici. Proprio per la ...

Sibilla Aleramo, riparte online la scuola di poesia

L’emergenza Covid non ferma la poesia ma ne accentua la nostalgia. Lo conferma la (ri)apertura della scuola di poesia "Sibilla Aleramo "fondata dal poeta Umberto Piersanti, avvenuta domenica. Una riap ...

