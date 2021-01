Per i progetti presentati al Gal Luoghi del Mito e delle Gravine 920 mila euro (Di martedì 19 gennaio 2021) Castellaneta. Il Gal Gruppo di Azione Locale Luoghi del Mito e delle Gravine è impegnato nell’attuazione di un progetto di sviluppo locale articolato in diversi interventi ed ha come area di riferimento il versante occidentale della provincia di Taranto. «Il progetto intende mettere a valore i risultati raggiunti dal Gal in circa 16 anni di attività, correggere i ritardi/criticità riscontrate in fase di analisi del contesto, creare nuovi servizi e, attraverso la realizzazione di reti e col coinvolgimento della comunità locale, accompagnare l’area verso l’acquisizione di una propria visibilità espressa in termini fisici (luogo) e identitari: il Parco rurale delle Gravine – spiega il direttore tecnico Daniel Dal Corso – La possibilità di sviluppare/consolidare i legami tra portatori ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 19 gennaio 2021) Castellaneta. Il Gal Gruppo di Azione Localedelè impegnato nell’attuazione di un progetto di sviluppo locale articolato in diversi interventi ed ha come area di riferimento il versante occidentale della provincia di Taranto. «Il progetto intende mettere a valore i risultati raggiunti dal Gal in circa 16 anni di attività, correggere i ritardi/criticità riscontrate in fase di analisi del contesto, creare nuovi servizi e, attraverso la realizzazione di reti e col coinvolgimento della comunità locale, accompagnare l’area verso l’acquisizione di una propria visibilità espressa in termini fisici (luogo) e identitari: il Parco rurale– spiega il direttore tecnico Daniel Dal Corso – La possibilità di sviluppare/consolidare i legami tra portatori ...

