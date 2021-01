Per gli Usa la persecuzione degli uiguri è un «genocidio». Pompeo: «La Cina ha commesso crimini contro l’umanità» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel suo ultimo giorno in carica, e a poco più di 24 ore dalla fine della presidenza Trump, il segretario di stato americano Mike Pompeo ha annunciato che gli Stati Uniti considerano «un genocidio» la repressione perpetuata contro la popolazione uigura in Cina. «Stiamo assistendo al sistematico tentativo di distruggere gli uiguri», ha affermato il segretario di Stato, Mike Pompeo, in questo ultimo schiaffo a Pechino. «Dopo un attento esame dei fatti disponibili, ho determinato che, a partire almeno da marzo 2017, la repubblica popolare cinese, sotto il controllo del partito comunista cinese, ha commesso crimini contro l’umanità prevalentemente nei confronti della minoranza uigura e di altre ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel suo ultimo giorno in carica, e a poco più di 24 ore dalla fine della presidenza Trump, il segretario di stato americano Mikeha annunciato che gli Stati Uniti considerano «un» la repressione perpetuatala popolazione uigura in. «Stiamo assistendo al sistematico tentativo di distruggere gli», ha affermato il segretario di Stato, Mike, in questo ultimo schiaffo a Pechino. «Dopo un attento esame dei fatti disponibili, ho determinato che, a partire almeno da marzo 2017, la repubblica popolare cinese, sotto illlo del partito comunista cinese, haprevalentemente nei confronti della minoranza uigura e di altre ...

Capezzone : Segnalo al Presidente del Consiglio (e al Presidente della Repubblica) che NON tocca al governo occuparsi di legge… - matteosalvinimi : Un saluto dal #Senato, Amici. Verso le 19.30 il mio intervento. Alcuni discorsi di senatori 'in vendita' davvero i… - matteosalvinimi : Da Conte parole lunari, al di là del disgusto per la “caccia al senatore” in corso. “I ristori li abbiamo dati e pr… - AntigoneCris : RT @LucianoBarraCar: Non per gli acquisitori esteri dediti al saccheggio che esigono la debellatio e l'umiliazione definitiva di un popolo… - stvrlet : RT @n0tturna: devo smetterla di rimanerci male per cose di cui gli altri nemmeno si accorgono -

Ultime Notizie dalla rete : Per gli Didattica a distanza libera per gli alunni! Lettera Orizzonte Scuola Nuovo investimento in PPRO da parte di Eurazeo Growth, Sprints Capital e Wellington Management dopo un altro anno di ipercrescita per la società

PPRO, fornitore di infrastrutture per pagamenti locali operante su scala globale, ha annunciato oggi un nuovo investimento di oltre 180 milioni di dol ...

Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming

Juventus e Napoli si contendono la Supercoppa Italiana in gara secca: tutto ciò che c'è da sapere sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

PPRO, fornitore di infrastrutture per pagamenti locali operante su scala globale, ha annunciato oggi un nuovo investimento di oltre 180 milioni di dol ...Juventus e Napoli si contendono la Supercoppa Italiana in gara secca: tutto ciò che c'è da sapere sulla partita e dove vederla in tv e streaming.