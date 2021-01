Pensioni Febbraio 2021: ecco la grande novità (Di martedì 19 gennaio 2021) Importanti novità e purtroppo non piacevoli stanno per arrivare sulle Pensioni, anzi in alcuni casi sono già arrivate. E’ stato deciso che ci saranno dei tagli sulle Pensioni di Febbraio e anche per i mesi successivi. In questo articolo sveleremo chi rischia i tagli e perchè. Ma oltre ai tagli ci saranno ulteriori novità che vi elencheremo di seguito. Quali sono i tagli sulle Pensioni L’INPS ha reso noto attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, che le Pensioni quest’anno subiranno un taglio a partire dal mese di gennaio, dove non solo viene applicato l’IRPEF mensile, ma sono previste anche le trattenute regionali e comunali relative al 2020. I tagli sulle Pensioni prendono la forma dunque di trattenute fiscali come accade ogni anno e vengono ... Leggi su android-news.eu (Di martedì 19 gennaio 2021) Importantie purtroppo non piacevoli stanno per arrivare sulle, anzi in alcuni casi sono già arrivate. E’ stato deciso che ci saranno dei tagli sulledie anche per i mesi successivi. In questo articolo sveleremo chi rischia i tagli e perchè. Ma oltre ai tagli ci saranno ulterioriche vi elencheremo di seguito. Quali sono i tagli sulleL’INPS ha reso noto attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, che lequest’anno subiranno un taglio a partire dal mese di gennaio, dove non solo viene applicato l’IRPEF mensile, ma sono previste anche le trattenute regionali e comunali relative al 2020. I tagli sulleprendono la forma dunque di trattenute fiscali come accade ogni anno e vengono ...

