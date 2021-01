Pattinaggio artistico, nuovi dettagli sul Torneo a squadre russo: svelati i concorrenti delle coppie (Di martedì 19 gennaio 2021) Emergono nuovi interessanti dettagli in Russia riguardo il nuovo Torneo a squadre di Pattinaggio artistico, evento organizzato dalla FFKKR nel mese di febbraio, precisamente da giovedì 4 a sabato 6 presso la Mega Sport Arena di Mosca, per ovviare alla cancellazione dei Campionati Europei di Zagabria (Croazia). Come riporta Sport24ru infatti, sembra che si fronteggeranno due squadre composte da sei pattinatori singolisti, tre femmine e tre maschi, e quattro coppie, rispettivamente due di danza e due d’artistico, selezionati in base ai risultati dei Campionati Nazionali di Chelyabinsk. Oltre alle già annunciate Alexandra Trusova e Alena Kostornaia, invitate da tempo come rivelato dal loro mentore Evgeni Plushenko, sembra al momento ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Emergonointeressantiin Russia riguardo il nuovodi, evento organizzato dalla FFKKR nel mese di febbraio, precisamente da giovedì 4 a sabato 6 presso la Mega Sport Arena di Mosca, per ovviare alla cancellazione dei Campionati Europei di Zagabria (Croazia). Come riporta Sport24ru infatti, sembra che si fronteggeranno duecomposte da sei pattinatori singolisti, tre femmine e tre maschi, e quattro, rispettivamente due di danza e due d’, selezionati in base ai risultati dei Campionati Nazionali di Chelyabinsk. Oltre alle già annunciate Alexandra Trusova e Alena Kostornaia, invitate da tempo come rivelato dal loro mentore Evgeni Plushenko, sembra al momento ...

Emergono nuovi interessanti dettagli in Russia riguardo il nuovo Torneo a squadre di pattinaggio artistico, evento organizzato dalla FFKKR nel mese di febbraio, precisamente da giovedì 4 a sabato 6 pr ...

Rispettando a pieno i favori del pronostico Nathan Chen ha vinto per la quinta volta consecutiva il titolo Nazionale ai Campionati Statunitensi 2021 di pattinaggio artistico, evento andato in scena qu ...

