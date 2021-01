Pattinaggio artistico a rotelle: oggi avrebbe compiuto 31 anni Giada Dell’Acqua, scomparsa nel 2018 (Di martedì 19 gennaio 2021) avrebbe compiuto 31 anni proprio oggi, martedì 19 gennaio, Giada Dell’Acqua, allenatrice di Pattinaggio artistico a rotelle scomparsa d’improvviso nel sonno il 10 ottobre 2018 lasciando i suoi cari, il marito Thomas e la piccola Gioia. Giada, una vita sui pattini, nella sua lunga carriera agonistica ha ottenuto risultati importanti, vestendo più volte la maglia della Nazionale azzurra partecipando nella specialità della coppia di danza e del Solo Dance a diversi Trofei internazionali come l’Open di Hettange-Grande e la Coppa Europa, per poi diventare un’allenatrice federale collaborando proprio con la società sportiva dove è cresciuta, la Pietas Julia di Misano Adriatico, percorrendo ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021)31proprio, martedì 19 gennaio,, allenatrice did’improvviso nel sonno il 10 ottobrelasciando i suoi cari, il marito Thomas e la piccola Gioia., una vita sui pattini, nella sua lunga carriera agonistica ha ottenuto risultati importanti, vestendo più volte la maglia della Nazionale azzurra partecipando nella specialità della coppia di danza e del Solo Dance a diversi Trofei internazionali come l’Open di Hettange-Grande e la Coppa Europa, per poi diventare un’allenatrice federale collaborando proprio con la società sportiva dove è cresciuta, la Pietas Julia di Misano Adriatico, percorrendo ...

