Patrick Zaki, rinviata ancora una volta la scarcerazione (Di martedì 19 gennaio 2021) Patrick Zaki non sarà rilasciato, nonostante gli avvocati si aspettassero la scarcerazione. Altri 15 giorni di reclusione per lui web sourceNessuna buona notizia dal fronte egiziano. Patrick Zaki non sarà scarcerato e sarà costretto a rimanere in prigione per altri 15 giorni. Questo il verdetto delle autorità, arrivato dopo quasi due giorni dopo l'ultima udienza sul caso riguardante lo studente dell'Università di Bologna, in prigione ormai da quasi un anno. Gli avvocati difensori hanno appreso la notizia da poco e c'è molta delusione, visto che i legali puntavano ad ottenere la tanto agognata scarcerazione. Il ragazzo è detenuto per supposta propaganda sovversiva su internet, ma il suo caso ha fatto discutere ed è diventato anche virale con molti volti noti che si stanno battendo per i ... Leggi su instanews

martaserafini : La decisione per il prolungamento della detenzione di Zaki è rimandata a domani. Patrick è stato in aula per 10 or… - amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA #Egitto È terminata da poco l’udienza di Patrick Zaki, studente egiziano incarcerato da più di 11 mesi.… - amnestyitalia : ?? ULTIM’ORA Dopo un’attesa crudele di 48 ore, è arrivato l’esito dell’udienza di Patrick Zaki: altri 15 giorni di d… - eurodeputatipd : RT @pinapic: So che siamo tutti concentrati sulla crisi di governo. Ma nel frattempo un tribunale del Cairo ha esteso la carcerazione di Pa… - Stef77993465 : Lo stanno spegnendo. Patrick Zaki resta in carcere. Il legale: 'Altri 15 giorni di reclusione' -