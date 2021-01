Patricia Highsmith | i migliori film tratti dai suoi libri | da Mr Ripley a Carol

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 gennaio 2021) Il 19 gennaio 1921 nasceva, regina della narrativa noir: una grande scrittrice i cui romanzi hanno ispirato registi quali Hitchcock, Wenders e Todd Haynes. Il perverso augurio rivolto daa se stessa, in una sua pagina di diario, ci offre una percezione tanto della personalità inquieta della scrittrice statunitense, quanto - soprattutto - della natura torbida e oscura che contraddistingue iromanzi. La "poetessa dell'apprensione", come l'aveva soprannominata il collega Graham Greene, è stata in effetti una delle penne più straordinarie nei campi del thriller e del noir: generi che la, nata a Fort Worth, in Texas, il 19 giugno 1921, ha sottratto alle convenzioni e agli stereotipi dell'epoca, per innestarvi invece una tensione ben più ...