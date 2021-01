Pat Fry: “Ricciardo motiva il team e se stesso” (Di martedì 19 gennaio 2021) Parole di rispetto e ammirazione quelle di Pat Fry verso Daniel Ricciardo. L’ingegnere capo della scuderia francese Alpine (ex Renault) ha parlato del pilota australiano in una lunga intervista per Motorsport.com. Ricciardo sottovalutato? L’ingegnere inglese, ha parlato del periodo trascorso con il neo pilota della McLaren che ha riportato la Renault sul podio (per due volte) dopo anni di digiuno. Queste le parole di Fry su Daniel Ricciardo: “Penso che Daniel sia eccezionale. E’ chiaramente un pilota veloce ma anche sensibile. Se consideriamo il modo in cui un pilota motiva la squadra, aspetto che viene spesso dimenticato, lui è fantastico“. Parole di elogio per l’australiano che viene spesso sottovalutato dal circus della F1 per il suo modo di essere. Daniel è infatti famoso per essere un pilota simpatico ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) Parole di rispetto e ammirazione quelle di Pat Fry verso Daniel. L’ingegnere capo della scuderia francese Alpine (ex Renault) ha parlato del pilota australiano in una lunga intervista per Motorsport.com.sottovalutato? L’ingegnere inglese, ha parlato del periodo trascorso con il neo pilota della McLaren che ha riportato la Renault sul podio (per due volte) dopo anni di digiuno. Queste le parole di Fry su Daniel: “Penso che Daniel sia eccezionale. E’ chiaramente un pilota veloce ma anche sensibile. Se consideriamo il modo in cui un pilotala squadra, aspetto che viene spesso dimenticato, lui è fantastico“. Parole di elogio per l’australiano che viene spesso sottovalutato dal circus della F1 per il suo modo di essere. Daniel è infatti famoso per essere un pilota simpatico ...

