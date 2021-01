Paolo Bonolis piange la morte di Eliana: “Sempre nel mio cuore” (Di martedì 19 gennaio 2021) Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli piangono la morte di Eliana, storica collaboratrice del conduttore: “Sempre nel mio cuore”. Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli, su Instagram, piangono la morte di Eliana, storica collaboratrice del conduttore, scomparsa nelle scorse ore. Sia Bonolis che la Bruganelli, con una foto di Eliana, condividono il proprio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 19 gennaio 2021)e la moglie Sonia Bruganelli piangono ladi, storica collaboratrice del conduttore: “nel mio”.e la moglie Sonia Bruganelli, su Instagram, piangono ladi, storica collaboratrice del conduttore, scomparsa nelle scorse ore. Siache la Bruganelli, con una foto di, condividono il proprio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

