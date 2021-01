Pallanuoto | Preolimpico 2021 | Italia-Francia 19-6 | vittoria convincente all’esordio per il Setterosa

Leggi su oasport

(Di martedì 19 gennaio 2021) Inizia con il piede giusto il cammino delnel torneodi Trieste. La Nazionale femminile disi impone, nel primo incontro del Girone A, sullaper 19-6. Dominio assoluto per la banda guidata da Paolo Zizza, che ha inserito subito le marce alte contro un avversario sulla carta molto inferiore. Serviva però partire bene per prepararsi al meglio verso l’incontro di domani, contro l’Olanda, già decisivo per il cammino in vista degli scontri diretti: la sfida alle Orange varrà infatti la leadership nel raggruppamento. Le azzurre, dopo un paio di minuti di adattamento, mettono subito in chiaro le cose, con un primo quarto dal parziale di 5-1. Riesce a svariare molto in fase offensiva la squadra tricolore che trova le reti sia a difesa schierata, sia in ...