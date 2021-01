Pallanuoto, la Lazio dà il via alla campagna ‘Sbulloniamoci’ contro il bullismo (Di martedì 19 gennaio 2021) Inizia con uno scambio di maglie speciali il nuovo anno della Lazio Nuoto. A bordo piscina, prima dell’attesa gara con l’Ortigia, capolista del girone C di Serie A1, i biancocelesti hanno inaugurato la campagna ‘Sbulloniamoci’, contro il bullismo e il cyberbullismo promossa con il contributo della Regione Lazio. “Non stare a guardare… agisci”, è lo slogan della campagna di sensibilizzazione che culminerà con la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo del 7 febbraio. Oltre alle maglie e agli striscioni la Lazio scende in campo contro il bullismo con la realizzazione di seminari, di un video promozionale realizzato con gli atleti del ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 gennaio 2021) Inizia con uno scambio di maglie speciali il nuovo anno dellaNuoto. A bordo piscina, prima dell’attesa gara con l’Ortigia, capolista del girone C di Serie A1, i biancocelesti hanno inaugurato laile il cyberpromossa con il contributo della Regione. “Non stare a guardare… agisci”, è lo slogan delladi sensibilizzazione che culminerà con la giornata nazionaleile il cyberdel 7 febbraio. Oltre alle maglie e agli striscioni lascende in campoilcon la realizzazione di seminari, di un video promozionale realizzato con gli atleti del ...

italiaserait : Pallanuoto, la Lazio dà il via alla campagna ‘Sbulloniamoci’ contro il bullismo - DanieleRaponi : #Lazio 7-11 #Ortigia #Ortigia 9 #Lazio 3 #Telimar 0 -1 Gruppo C #Posillipo 7-7 #SanDonato #Savona 15-8 #Florentia… - csch78 : RT @LazioNuoto: LA LAZIO GIOCA DA GRANDE, MA VINCE ORTIGIA I biancocelesti con tanti giovani mettono in difficoltà i siciliani, che ... h… - SSLazioOrg : RT @LazioNuoto: LA LAZIO GIOCA DA GRANDE, MA VINCE ORTIGIA I biancocelesti con tanti giovani mettono in difficoltà i siciliani, che ... h… - LazioNuoto : LA LAZIO GIOCA DA GRANDE, MA VINCE ORTIGIA I biancocelesti con tanti giovani mettono in difficoltà i siciliani, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Lazio Pallanuoto, l'Ortigia batte la Lazio e si qualifica alla fase playoff Siracusa News Pallanuoto, la Lazio dà il via alla campagna ‘Sbulloniamoci’ contro il bullismo

Inizia con uno scambio di maglie speciali il nuovo anno della Lazio Nuoto. A bordo piscina, prima dell’attesa gara con l’Ortigia, capolista del girone C di Serie A1, i biancocelesti hanno inaugurato l ...

Pallanuoto, A1M: vincono Savona e Quinto, riposo Recco

Al Foro Italico di Roma, nel recupero della quarta giornata del gruppo C, la Lazio parte forte con l’Ortigia e per tre tempi sembra poterla battere; il 7-6 di Maddaluno chiude la terza frazione ma si ...

Inizia con uno scambio di maglie speciali il nuovo anno della Lazio Nuoto. A bordo piscina, prima dell’attesa gara con l’Ortigia, capolista del girone C di Serie A1, i biancocelesti hanno inaugurato l ...Al Foro Italico di Roma, nel recupero della quarta giornata del gruppo C, la Lazio parte forte con l’Ortigia e per tre tempi sembra poterla battere; il 7-6 di Maddaluno chiude la terza frazione ma si ...