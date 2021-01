Pallanuoto, Italia-Francia 19-6. Zizza: “Ottimo ritorno alle competizioni dopo un anno” (Di martedì 19 gennaio 2021) Paolo Zizza, commissario tecnico del Setterosa ha commentato la netta vittoria per 19-6 delle sue ragazze sulla Francia: “Era quasi un anno che non disputavamo una partita ufficiale e c’era grande voglia di mettersi in gioco. L’approccio è stato molto buono, a parte un leggero calo nel quarto tempo. Mi è piaciuta l’intensità messa in acqua fin dall’inizio – le parole del tecniche che pensa già al prossimo impegno -. Siamo pronti ad affrontare l’Olanda; è un avversario di altro livello e sarà una partita diversa. Vincere sarebbe molto importante per proseguire bene il torneo in cui saranno i particolari a fare la differenza”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 gennaio 2021) Paolo, commissario tecnico del Setterosa ha commentato la netta vittoria per 19-6 delle sue ragazze sulla: “Era quasi unche non disputavamo una partita ufficiale e c’era grande voglia di mettersi in gioco. L’approccio è stato molto buono, a parte un leggero calo nel quarto tempo. Mi è piaciuta l’intensità messa in acqua fin dall’inizio – le parole del tecniche che pensa già al prossimo impegno -. Siamo pronti ad affrontare l’Olanda; è un avversario di altro livello e sarà una partita diversa. Vincere sarebbe molto importante per proseguire bene il torneo in cui sari particolari a fare la differenza”. SportFace.

