Pallanuoto femminile, Paolo Zizza: “Abbiamo pensato soprattutto a riprendere il ritmo partita dopo la lunga inattività” (Di martedì 19 gennaio 2021) Da oggi Trieste è la sede del Preolimpico di Pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Francia ed Italia è appena scattata la prima giornata del Gruppo B: successo del Setterosa del CT Paolo Zizza per 6-19. Paolo Zizza al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dalla vittoria contro la Francia: “Non Abbiamo pensato in primis alla differenza reti, ma piuttosto a riprendere il ritmo partita dopo una lunga inattività in termini di partite ufficiali“. Sul prosieguo del torneo: “In molti mi dicono che Ungheria e Grecia potranno in qualche modo ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Da oggi Trieste è la sede del Preolimpico di: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Francia ed Italia è appena scattata la prima giornata del Gruppo B: successo del Setterosa del CTper 6-19.al termine del match ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, partendo dalla vittoria contro la Francia: “Nonin primis alla differenza reti, ma piuttosto ailunain termini di partite ufficiali“. Sul prosieguo del torneo: “In molti mi dicono che Ungheria e Grecia potranno in qualche modo ...

OA_Sport : Le dichiarazioni di Paolo Zizza dopo il successo del Setterosa - sportface2016 : #Pallanuoto Esordio convincente del #Setterosa nel preolimpico di Trieste, travolta la Francia - CristinaSpecial : #Italia-Francia di pallanuoto femminile su @RaiSport adesso. L'Italia, per ora conduce per 3 a 0. - LinkaTv : E' iniziato Pallanuoto Femminile : Torneo su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - OA_Sport : Le dichiarazioni del CT ellenico dopo la comoda vittoria sul Kazakistan -