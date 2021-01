Pallanuoto femminile | pagelle Italia-Francia 19-6 | Palmieri cala la cinquina | Gorlero para anche un rigore

Leggi su oasport

(Di martedì 19 gennaio 2021) L‘dellaha fatto il suo esordio nel Preolimpico che si gioca a Trieste da oggi al 24 gennaio: le azzurre del Setterosa hanno battuto per 19-6 la. In gol tutte le giocatrici di movimento,piazza il punto esclamativo respingendo un. LEDEL SETTEROSA DOPO6-19 Giulia, 7: partita in cui non è chiamata agli straordinari, ma la impreziosisce respingendounalla. Davvero un ottimo inizio. Chiara Tabani, 6.5: tanto lavoro sporco e qualche puntata offensiva. Segna in superiorità, poi fornisce due assist alle compagne ed inoltre dà un grossa mano in difesa. Arianna Garibotti, ...