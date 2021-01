Pallamano, Mondiali 2021: Ungheria batte Germania per il primato nel girone (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si chiude la fase a gironi del Campionato Mondiale di Pallamano maschile 2021. In Egitto cala il sipario sulla prima parte del torneo con l’Ungheria che conquista il primato nel girone A chiudendo a punteggio pieno. Tre vittorie su tre partite tra le quali spicca soprattutto quella conquistata quest’oggi ai danni della Germania per 29-28 mentre l’Uruguay ha usufruito di una vittoria a tavolino su Capo Verde. Successo anche della Spagna che conquista il primato nel girone B battendo la Tunisia 36-30 mentre la Polonia sconfigge il Brasile 33-23. Vince anche la Croazia ai danni del Qatar del gruppo C e il Giappone sull’Angola mentre nel gruppo D la Danimarca batte l’Argentina e il Bahrain supera il Congo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Si chiude la fase a gironi del Campionato Mondiale dimaschile. In Egitto cala il sipario sulla prima parte del torneo con l’che conquista ilnelA chiudendo a punteggio pieno. Tre vittorie su tre partite tra le quali spicca soprattutto quella conquistata quest’oggi ai danni dellaper 29-28 mentre l’Uruguay ha usufruito di una vittoria a tavolino su Capo Verde. Successo anche della Spagna che conquista ilnelndo la Tunisia 36-30 mentre la Polonia sconfigge il Brasile 33-23. Vince anche la Croazia ai danni del Qatar del gruppo C e il Giappone sull’Angola mentre nel gruppo D la Danimarcal’Argentina e il Bahrain supera il Congo. SportFace.

