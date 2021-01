Pallamano, Mondiali 2021: tre su tre per la Danimarca, si chiude la prima fase (Di martedì 19 gennaio 2021) Si è conclusa quest’oggi la fase a gironi dei Mondiali di Pallamano 2021, che hanno decretato i nomi di tutte le dodici ammesse al Main Round. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di martedì 19 gennaio 2021, e le classifiche finali. GRUPPO A: vittoria a tavolino per l‘Uruguay, contro Capo Verde, che ha abbandonato la competizione a seguito di numerosi casi di Covid riscontrati dopo la sfida d’esordio contro l’Ungheria, vincitrice invece nel match contro la Germania per 29-28, a seguito della rete di Mate Lekai allo scadere. GRUPPO B: è rimasta imbattuta la Spagna, che ha conquistato la vetta del girone, sconfiggendo la Tunisia per 36-30, grazie alle 10 reti di Angel Fernandez, con la Polonia che ha invece avuto la meglio sul Brasile per 33-23. GRUPPO C: è finalmente arrivata la ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Si è conclusa quest’oggi laa gironi deidi, che hanno decretato i nomi di tutte le dodici ammesse al Main Round. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di martedì 19 gennaio, e le classifiche finali. GRUPPO A: vittoria a tavolino per l‘Uruguay, contro Capo Verde, che ha abbandonato la competizione a seguito di numerosi casi di Covid riscontrati dopo la sfida d’esordio contro l’Ungheria, vincitrice invece nel match contro la Germania per 29-28, a seguito della rete di Mate Lekai allo scadere. GRUPPO B: è rimasta imbattuta la Spagna, che ha conquistato la vetta del girone, sconfiggendo la Tunisia per 36-30, grazie alle 10 reti di Angel Fernandez, con la Polonia che ha invece avuto la meglio sul Brasile per 33-23. GRUPPO C: è finalmente arrivata la ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallamano, finisce la favola del Congo ai Mondiali, ma Mvumbi è il man of the match - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallamano, finisce la favola del Congo ai Mondiali, ma Mvumbi è il man of the match - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallamano, finisce la favola del Congo ai Mondiali, ma Mvumbi è il man of the match - apetrazzuolo : Pallamano, finisce la favola del Congo ai Mondiali, ma Mvumbi è il man of the match - napolimagazine : Pallamano, finisce la favola del Congo ai Mondiali, ma Mvumbi è il man of the match -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Mondiali Pallamano:Mvumbi,colosso 110 kg Congo, protagonista Mondiali ANSA Nuova Europa Pallamano, Mondiali 2021: tre su tre per la Danimarca, si chiude la prima fase

Si è conclusa quest'oggi la fase a gironi dei Mondiali di pallamano 2021, che hanno decretato i nomi di tutte le dodici ammesse al Main Round. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risult ...

Pallamano: Mondiali;Congo fuori,ma Mvumbi è man of the match

E' finita la favola del Congo ai Mondiali di pallamano. I Leopardi sono infatti stati battuti per 34-27 dal Bahrein, e quindi non hanno superato la prima fase del torneo iridato. (ANSA) ...

Si è conclusa quest'oggi la fase a gironi dei Mondiali di pallamano 2021, che hanno decretato i nomi di tutte le dodici ammesse al Main Round. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risult ...E' finita la favola del Congo ai Mondiali di pallamano. I Leopardi sono infatti stati battuti per 34-27 dal Bahrein, e quindi non hanno superato la prima fase del torneo iridato. (ANSA) ...