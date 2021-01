Palermo, le verità di Dario Mirri: il presidente del Palermo risponderà a tifosi e giornalisti in diretta su Trm (Di martedì 19 gennaio 2021) Parla Dario Mirri.Domani, mercoledì dalle ore 21.15 alle ore 22.30, il presidente del Palermo sarà protagonista della trasmissione “La Partita sul 13” in onda su Trm (canale 13 del digitale terrestre), per rispondere a tutti i quesiti dei tifosi (pagina Facebook Trmweb o whatsapp al numero 393 9149944) e dei giornalisti di Repubblica, Giornale di Sicilia, Gazzetta dello sport, Corriere dello Sport, Mediagol e Rosanero Live. La trasmissione sarà condotta da Alessandro Amato con Eliana Chiavetta. Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) Parla.Domani, mercoledì dalle ore 21.15 alle ore 22.30, ildelsarà protagonista della trasmissione “La Partita sul 13” in onda su Trm (canale 13 del digitale terrestre), per rispondere a tutti i quesiti dei(pagina Facebook Trmweb o whatsapp al numero 393 9149944) e deidi Repubblica, Giornale di Sicilia, Gazzetta dello sport, Corriere dello Sport, Mediagol e Rosanero Live. La trasmissione sarà condotta da Alessandro Amato con Eliana Chiavetta.

