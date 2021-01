Palermo, alla ricerca di correttivi sul mercato: per il centrocampo torna di moda Crimi, Di Gaudio… (Di martedì 19 gennaio 2021) "Il Palermo delle occasioni perdute alla ricerca di correttivi sul mercato".Titola così l'edizione odierna de 'La Repubblica'. Sei vittorie, sei pareggi, sei sconfitte, diciannove gol fatti e altrettanti subiti nel girone d'andata: in casa Palermo è tempo di bilanci. La compagine rosanero, alla luce del ko maturato contro la Virtus Francavilla, occupa attualmente la nona posizione della classifica del Girone C di Serie C, con le inseguitrici in ottica playoff ora più vicine.Nella giornata di ieri, il tecnico Roberto Boscaglia è stato convocato negli uffici di viale del Fante per un vero e proprio confronto con l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini. Un summit che potrebbe servire "per capire chi si sente ancora al centro ... Leggi su mediagol (Di martedì 19 gennaio 2021) "Ildelle occasioni perdutedisul".Titola così l'edizione odierna de 'La Repubblica'. Sei vittorie, sei pareggi, sei sconfitte, diciannove gol fatti e altrettanti subiti nel girone d'andata: in casaè tempo di bilanci. La compagine rosanero,luce del ko maturato contro la Virtus Francavilla, occupa attualmente la nona posizione della classifica del Girone C di Serie C, con le inseguitrici in ottica playoff ora più vicine.Nella giornata di ieri, il tecnico Roberto Boscaglia è stato convocato negli uffici di viale del Fante per un vero e proprio confronto con l'amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini. Un summit che potrebbe servire "per capire chi si sente ancora al centro ...

