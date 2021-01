Pacchi viveri agli amici, si dimette la leghista Rosetta. La prima cittadina è accusata di aver distribuito arbitrariamente gli aiuti alimentari per l’emergenza Covid (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l’arresto per l’inchiesta sui Pacchi viveri che in piena emergenza Covid venivano consegnati arbitrariamente a chi non ne aveva diritto (leggi l’articolo), la sindaca leghista di San Germano Vercellese ha gettato la spugna e annunciato le dimissioni. “Mi sono sempre prodigata per il bene pubblico, ora devo difendermi da accuse ingiuste mosse da persone da tempo a me avverse” ha fatto sapere la prima cittadina dimissionaria, Michela Rosetta, attraverso il proprio legale. La donna, decisa a non finire nel tricarne mediatico, ha definito le accuse nei suoi confronti “infondate, ingiuste e gratuitamente infamanti”. Un passo indietro che segue l’indagine per la quale la leghista è finita ai domiciliari in quanto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 gennaio 2021) Dopo l’arresto per l’inchiesta suiche in piena emergenzavenivano consegnatia chi non ne aveva diritto (leggi l’articolo), la sindacadi San Germano Vercellese ha gettato la spugna e annunciato le dimissioni. “Mi sono sempre prodigata per il bene pubblico, ora devo difendermi da accuse ingiuste mosse da persone da tempo a me avverse” ha fatto sapere ladimissionaria, Michela, attrso il proprio legale. La donna, decisa a non finire nel tricarne mediatico, ha definito le accuse nei suoi confronti “infondate, ingiuste e gratuitamente infamanti”. Un passo indietro che segue l’indagine per la quale laè finita ai domiciliari in quanto, ...

