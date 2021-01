'Osho' sull'oscuramento della pagina: "Grazie per la solidarietà: siete la mia artiglieria" (Di martedì 19 gennaio 2021) “Intanto ringrazio tutti per la solidarietà. siete la mia artiglieria”. Così Federico Palmaroli, in arte ‘Osho’, si rivolge su Facebook ai suoi follower dopo l’improvviso e momentaneo oscuramento della sua pagina ‘Le più belle frasi di Osho’. “Quanto ai motivi della chiusura temporanea della pagina, pur comprendendo coloro che hanno pensato che fosse dovuta a motivazioni legate ai contenuti da me pubblicati, vi informo che non è stata provocata da quelli, anche perché la mia satira non è mai stata né violenta né offensiva. Semplicemente m’ero scordato de pagà ’na bolletta”, scrive scherzando. E ancora: “Scherzi a parte, c’è stata una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) “Intanto ringrazio tutti per lala mia”. Così Federico Palmaroli, in arte ‘’, si rivolge su Facebook ai suoi follower dopo l’improvviso e momentaneosua‘Le più belle frasi di’. “Quanto ai motivichiusura temporanea, pur comprendendo coloro che hanno pensato che fosse dovuta a motivazioni legate ai contenuti da me pubblicati, vi informo che non è stata provocata da quelli, anche perché la mia satira non è mai stata né violenta né offensiva. Semplicemente m’ero scordato de pagà ’na bolletta”, scrive scherzando. E ancora: “Scherzi a parte, c’è stata una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete ...

