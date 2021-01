Operazione Locusta | L' Aeronautica Militare Italiana e la prima guerra del Golfo

Leggi su panorama

(Di martedì 19 gennaio 2021) Con un colpo di mano il 2 agosto 1990 l'Iraq del rais Saddam Hussein invadeva e occupava il Kuwait. Il 25 agosto successivo il governo Andreotti autorizzò l'invio del 20°Gruppo Navale della Marina nelin appoggio alle forze della coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti. Il 14 settembre, in seguito all'applicazione dell'embargo aereo, l'Italia annunciava l'invio di un gruppo di cacciabombardieri Panavia Tornado. Per la missione in codice "" viene costituito un apposito Reparto Autonomo di Volo a con i Tornado che, nella nuova livrea color sabbia, il 25 settembre 1990 decollarono dall'aeroportodi Gioia del Colle alla volta della base di Al-Dhafra, in Arabia Saudita. Il Reparto era costituito da uomini e velivoli provenienti dal 6°, 36° e 50° Stormo. L'ingaggio era, nella fase iniziale dell'intervento, ...