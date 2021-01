OnlyFans | chi perde il lavoro ci riprova vendendo le proprie foto erotiche online

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 19 gennaio 2021) C’è una piattaformache è letteralmente esplosa durante la pandemia: si chiamae consente agli utenti di vendere leintime, nudi o in lingerie, ad altri utenti che abbiano sottoscritto un abbonamento mensile. La storia di come questa “invenzione” venga usata da sempre più persone in USA la racconta il New York Times. Savannah Benavidez, ad esempio, è una 23enne che a causa della pandemia ha lasciato ila giugno per prendersi cura del figlio di due anni e che ha deciso di creare un account sul sito. Da allora ha guadagnato 64mila dollari, abbastanza non solo per pagare le bollette, ma anche per aiutare la famiglia e gli amici in difficoltà. Ma chi è l’utente-tipo che inizia a vendere lesul sito? Una come Lexi ...