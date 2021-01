‘Ona’ è il primo ristorante vegano francese a ricevere una stella Michelin (Di martedì 19 gennaio 2021) . Lo ha annunciato con un messaggio su Instagram la fondatrice e capo-chef, Claire Vallèe, ringraziando tutti coloro, dai clienti ai giornalisti, che hanno contribuito alla conquista di questo ambito riconoscimento. Ona, il cui acronimo significa “non di origine animale” si trova ad Arès, vicino a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, ed è come tutti i ristoranti francesi momentaneamente chiuso per Covid. Prima di appassionarsi al mondo della cucina, Vallèe era un’archeologa. Dopo un viaggio in Thailandia ha deciso di cambiare vita imparando da autodidatta i segreti che oggi le hanno permesso di essere riconosciuta come una degli chef più innovativi d’Europa. “Continueremo su questa strada perché questa stella porta definitivamente una gastronomia a base di verdure nell’elite della cucina francese e mondiale”. Vallèe ha aperto il suo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) . Lo ha annunciato con un messaggio su Instagram la fondatrice e capo-chef, Claire Vallèe, ringraziando tutti coloro, dai clienti ai giornalisti, che hanno contribuito alla conquista di questo ambito riconoscimento. Ona, il cui acronimo significa “non di origine animale” si trova ad Arès, vicino a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, ed è come tutti i ristoranti francesi momentaneamente chiuso per Covid. Prima di appassionarsi al mondo della cucina, Vallèe era un’archeologa. Dopo un viaggio in Thailandia ha deciso di cambiare vita imparando da autodidatta i segreti che oggi le hanno permesso di essere riconosciuta come una degli chef più innovativi d’Europa. “Continueremo su questa strada perché questaporta definitivamente una gastronomia a base di verdure nell’elite della cucinae mondiale”. Vallèe ha aperto il suo ...

giuliainnocenzi : ONA è il primo ristorante vegano a ricevere una stella Michelin in Francia! Una vera conquista, visto che la ristor… - Shamatrix73 : RT @giuliainnocenzi: ONA è il primo ristorante vegano a ricevere una stella Michelin in Francia! Una vera conquista, visto che la ristoratr… - Paolo_Bignardi : RT @giuliainnocenzi: ONA è il primo ristorante vegano a ricevere una stella Michelin in Francia! Una vera conquista, visto che la ristoratr… - EnnioBossi : RT @giuliainnocenzi: ONA è il primo ristorante vegano a ricevere una stella Michelin in Francia! Una vera conquista, visto che la ristoratr… - fab_bod : RT @giuliainnocenzi: ONA è il primo ristorante vegano a ricevere una stella Michelin in Francia! Una vera conquista, visto che la ristoratr… -