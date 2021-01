Nuova Alitalia | ecco la lettera dell' Unione Europea che rischia di bloccare l’operazione

(Di martedì 19 gennaio 2021) Nove pagine inviate dalla Commissione Ue con 62 quesiti che di fatto mettono dei paletti all’avviosocietà Ita. Su cui il governo ha investito 3 miliardi di euroLe spese pazze per migliaia di euro di-Etihad: dal Gp di Abu Dhabi alle mance stellari" Laè già nel mirino di Bruxelles: "Stiamo verificando: le indagini sono in corso"", a rischio il futuro di 5 mila dipendenti " Il piano: meno aerei, meno dipendenti e cda lottizzato"

Nove pagine inviate dalla Commissione Ue con 62 quesiti che di fatto mettono dei paletti all’avvio della nuova società Ita. Su cui il governo ha investito 3 miliardi di euro ...Magari l’unico ostacolo sulla strada per il Recovery Fund fosse la governance. Saremmo già un pezzo avanti. Invece no, c’è un problema a monte di tutto: la mancanza di progetti. Come a dire, che senso ...