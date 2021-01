Nunzia De Girolamo al vetriolo | “I politici? Loro fanno solo cinema”

Leggi su chenews

(Di martedì 19 gennaio 2021)Deal, l’ex Deputata ha speso parole molto pesanti nei confronti dei suoi ex colleghi, svelando anche un retroscena importante. foto facebookE’ una delle ospiti della nuova puntata di Oggi è un altro giorno in onda proprio adesso su Rai Uno con Serena Bortone e nel suo salotto si è lasciata andare a dei commenti davvero spiazzanti verso la sua vecchia vita e i suoi ex colleghi. L’opinionista di Non è l’Arena ha prima di tutto voluto chiarire un punto riguardo la sua distanza dalla politica, ammettendo: “nessuna nostalgia ora, perché io sto facendo televisione mastanno facendo”. Ma non è tutto, a colpire sono state proprio le parole verso i suoi ex colleghi che proprio in queste ore stanno discutendo sulla caduta del secondo governo Conte, di cui ...