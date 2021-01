Nucleare, il governo ha chiesto alla Francia di far partecipare gli italiani alla consultazione pubblica sul salvataggio dei vecchi reattori (Di martedì 19 gennaio 2021) Il ministero dell’Ambiente chiede ufficialmente alla Francia che i cittadini italiani abbiano voce nella consultazione pubblica in corso sui reattori nucleari. Il 3 dicembre 2020, infatti, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ha formalizzato l’avvio della consultazione, che continuerà fino al 22 gennaio, sui requisiti per continuare a far funzionare per altri dieci anni 32 impianti, i più vecchi ancora in attività nelle 56 centrali nucleari operate da Electricité de France (EDF). Come aveva annunciato nei giorni scorsi il sottosegretario Roberto Morassut, rispondendo all’appello di Greenpeace al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, è stata inviata una nota ufficiale diretta all’Esecutivo francese. “Per il governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Il ministero dell’Ambiente chiede ufficialmenteche i cittadiniabbiano voce nellain corso suinucleari. Il 3 dicembre 2020, infatti, l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) ha formalizzato l’avvio della, che continuerà fino al 22 gennaio, sui requisiti per continuare a far funzionare per altri dieci anni 32 impianti, i piùancora in attività nelle 56 centrali nucleari operate da Electricité de France (EDF). Come aveva annunciato nei giorni scorsi il sottosegretario Roberto Morassut, rispondendo all’appello di Greenpeace al ministro dell’Ambiente Sergio Costa, è stata inviata una nota ufficiale diretta all’Esecutivo francese. “Per il...

