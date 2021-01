Novità bonus 1000 euro: ecco a chi spetta e come richiederlo (Di martedì 19 gennaio 2021) Il primo Decreto Ristori, DL 137 del 2020, ha inaugurato una nuova serie di aiuti per contrastare gli effetti economici delle restrizioni imposte, al fine di far fronte alla seconda ondata di contagi da Coronavirus. bonus per i rivenditori di giornali e riviste Il 15 dicembre del 2020 è stato approvato in Senato l’indennità per gli esercenti che hanno punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste. A stabilirlo è l’articolo 6 ter nel nuovo Decreto Ristori: Il bonus 1.000 euro per i gestori di edicole viene introdotto “a titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19”. La domanda sarà accessibile fino alla fine del mese di febbraio e l’importo del sussidio potrà raggiungere i ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 19 gennaio 2021) Il primo Decreto Ristori, DL 137 del 2020, ha inaugurato una nuova serie di aiuti per contrastare gli effetti economici delle restrizioni imposte, al fine di far fronte alla seconda ondata di contagi da Coronavirus.per i rivenditori di giornali e riviste Il 15 dicembre del 2020 è stato approvato in Senato l’indennità per gli esercenti che hanno punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste. A stabilirlo è l’articolo 6 ter nel nuovo Decreto Ristori: Il1.000per i gestori di edicole viene introdotto “a titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19”. La domanda sarà accessibile fino alla fine del mese di febbraio e l’importo del sussidio potrà raggiungere i ...

