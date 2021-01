"Non venire qui a dire balle". Signorini, confronto drammatico al GF Vip: Salemi gelata, Pretelli piange (Di martedì 19 gennaio 2021) drammatico confronto nella casa del Grande Fratello Vip tra Pierpaolo Pretelli e suo fratello Giulio, con Alfonso Signorini che affronta a muso duro il secondo e l'ex velino di Striscia la notizia ridotto in lacrime. Nei giorni scorsi Giulio Pretelli ha attaccato frontalmente in tv Giulia Salemi, intervenendo a gamba tesa sulla relazione del fratello. "Ho detto A, hanno scritto B", accusa il giovane sostenendo di essere stato strumentalizzato. E qui Signorini sbotta: "Diciamo le cose come stanno, non venire qui a raccontare le balle. Ma perché non dici a Giulia quello che dici nei vari programmi televisivi? Stai prendendo in giro la gente". La Salemi ascolta in silenzio, da sola sul divano, per poi cercare di fare da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021)nella casa del Grande Fratello Vip tra Pierpaoloe suo fratello Giulio, con Alfonsoche affronta a muso duro il secondo e l'ex velino di Striscia la notizia ridotto in lacrime. Nei giorni scorsi Giulioha attaccato frontalmente in tv Giulia, intervenendo a gamba tesa sulla relazione del fratello. "Ho detto A, hanno scritto B", accusa il giovane sostenendo di essere stato strumentalizzato. E quisbotta: "Diciamo le cose come stanno, nonqui a raccontare le. Ma perché non dici a Giulia quello che dici nei vari programmi televisivi? Stai prendendo in giro la gente". Laascolta in silenzio, da sola sul divano, per poi cercare di fare da ...

AnnalisaChirico : C’è da augurarsi che domani e martedì il governo abbia la maggioranza assoluta alla Camera&Senato. Se così non foss… - davidefaraone : C’è una crisi, due ministre si sono dimesse e il premier non vuole andare oggi al Colle e non vuole venire in Senat… - voltes48 : RT @AzzurraBarbuto: Sentire che “la Cina ha i nostri stessi valori” mi fa venire i brividi. È troppo. La Cina non ha i nostri valori, i nos… - itsourheartstho : RT @JIMlMM: non cesserà mai di farmi venire mal di pancia per ridere - tuttopuntotv : Gf Vip, Signorini asfalta il fratello di Pierpaolo Pretelli: «Non venire qui a raccontare balle» #gfvip #gfvip5… -

Ultime Notizie dalla rete : Non venire “Americani non venite": allarme sicurezza sul giuramento di Biden La Repubblica Il sommelier in carrozzina: «Così l’arte del vino ha cambiato la mia vita»

Mirko Pastorelli ha 27 anni e ha avuto come tutor Yannick Benjamin, il primo sommelier al mondo in sedia a rotelle. Sotto la sua guida, in tre anni è diventato un professionista ...

Sistema di prenotazione delle sessioni di lavoro adottato da Deliveroo Italia: accertata la natura discriminatoria

Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche Qualificazione del rapporto di lavoro censurabile in Cassazione solo per individuazione del parametro normativo di Graziotto F ...

Mirko Pastorelli ha 27 anni e ha avuto come tutor Yannick Benjamin, il primo sommelier al mondo in sedia a rotelle. Sotto la sua guida, in tre anni è diventato un professionista ...Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche Qualificazione del rapporto di lavoro censurabile in Cassazione solo per individuazione del parametro normativo di Graziotto F ...