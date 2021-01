Non solo Monti e Casini, voci inquietanti dal mercato delle vacche: Senato, quanti voti ha Conte. Cosa ha offerto? (Di martedì 19 gennaio 2021) Al mercato delle vacche, Giuseppe Conte incassa due sì, scontati: quello di Pier Ferdinando Casini (che però vorrebbe il ritorno di Matteo Renzi e Italia Viva in maggioranza) e quello di Mario Monti, il Senatore a vita ed ex premier. Il Loden, in aula, ha affermato: "Annuncio il mio voto di fiducia, non porto voti se non il mio. E il mio è un voto di fiducia, come sempre, libero e condizionato a quelli che saranno i provvedimenti e se corrisponderanno a quelle che sono le mie convinzioni. Se così sarà in futuro, non solo appoggerò ma mi adopererò presso l'opinione pubblica, inclusa quella internazionale, per sostenere ciò che verrà fatto", afferma Monti. Insomma, pronto ad impegnarsi in prima persona. Dunque ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Al, Giuseppeincassa due sì, scontati: quello di Pier Ferdinando(che però vorrebbe il ritorno di Matteo Renzi e Italia Viva in maggioranza) e quello di Mario, ilre a vita ed ex premier. Il Loden, in aula, ha affermato: "Annuncio il mio voto di fiducia, non portose non il mio. E il mio è un voto di fiducia, come sempre, libero e condizionato a quelli che saranno i provvedimenti e se corrisponderanno a quelle che sono le mie convinzioni. Se così sarà in futuro, nonappoggerò ma mi adopererò presso l'opinione pubblica, inclusa quella internazionale, per sostenere ciò che verrà fatto", afferma. Insomma, pronto ad impegnarsi in prima persona. Dunque ...

