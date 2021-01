"Non siamo mica al mercato del pesce". Schifo di Scanzi: contro la Meloni volano insulti. E la Gruber muta (Di martedì 19 gennaio 2021) Andrea Scanzi non può proprio evitare di criticare Giorgia Meloni. Ospite di Otto e Mezzo da Lilli Gruber il giornalista segue la linea di Marco Travaglio. "A Giorgia Meloni chiederei di urlare di meno quando è alla Camera, si chiama Montecitorio e non il mercato del pesce", esordisce la firma del Fatto Quotidiano. Ma Scanzi ne ha anche per Matteo Renzi. La sua colpa? Aver aperto la crisi. "Tutto questo - prosegue nel salotto politico di La7 - deriva da una motivazione personale e gotica, quindi scellerata". Insomma, niente di diverso da quanto sostenuto dal suo quotidiano filo-Conte. "Lo scenario che avremo domani - premette - sarà estremamente complicato, perché un governo nelle mani dei "responsabili" non potrà durare a lungo. Ma questo è lo scenario". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Andreanon può proprio evitare di criticare Giorgia. Ospite di Otto e Mezzo da Lilliil giornalista segue la linea di Marco Travaglio. "A Giorgiachiederei di urlare di meno quando è alla Camera, si chiama Montecitorio e non ildel", esordisce la firma del Fatto Quotidiano. Mane ha anche per Matteo Renzi. La sua colpa? Aver aperto la crisi. "Tutto questo - prosegue nel salotto politico di La7 - deriva da una motivazione personale e gotica, quindi scellerata". Insomma, niente di diverso da quanto sostenuto dal suo quotidiano filo-Conte. "Lo scenario che avremo domani - premette - sarà estremamente complicato, perché un governo nelle mani dei "responsabili" non potrà durare a lungo. Ma questo è lo scenario".

