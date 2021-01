“Non siamo irresponsabili? Semmai siamo stati fin troppo pazienti”, rimarca Renzi (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutto sommato era il ‘suo’ giorno e, replicando alle comunicazioni poco prima enunciate davanti al Senato dal premier Conte, oltre che a ripetere le motivazioni che lo hanno indotto ad aprire questa crisi, Matteo Renzi ne ha approfittato per togliersi anche qualche sassolino dalle scarpe. Renzi: “Mi ha chiesto se ero interessato ad un incarico internazionale…” “Quando sono venuto a trovarla, lei mi ha detto con gentilezza se ero interessato a incarichi internazionali. Io, con la stessa gentilezza, ho detto di no, perché in questo momento è in ballo il futuro del Paese non quello di qualcuno di noi“. Renzi: “Chi è irresponsabile, chi chiede di parlare di politica o chi dice no ai soldi sulla Sanità? Ed ancora, ‘bacchettando’ a 360 gradi: “la comunicazione per cui questo non è il momento per aprire una crisi è passata. Ma noi ... Leggi su italiasera (Di martedì 19 gennaio 2021) Tutto sommato era il ‘suo’ giorno e, replicando alle comunicazioni poco prima enunciate davanti al Senato dal premier Conte, oltre che a ripetere le motivazioni che lo hanno indotto ad aprire questa crisi, Matteone ha approfittato per togliersi anche qualche sassolino dalle scarpe.: “Mi ha chiesto se ero interessato ad un incarico internazionale…” “Quando sono venuto a trovarla, lei mi ha detto con gentilezza se ero interessato a incarichi internazionali. Io, con la stessa gentilezza, ho detto di no, perché in questo momento è in ballo il futuro del Paese non quello di qualcuno di noi“.: “Chi è irresponsabile, chi chiede di parlare di politica o chi dice no ai soldi sulla Sanità? Ed ancora, ‘bacchettando’ a 360 gradi: “la comunicazione per cui questo non è il momento per aprire una crisi è passata. Ma noi ...

CarloCalenda : Il Governo #Conte era già debole prima. Come si possa pensare di mandarlo avanti senza maggioranza in Senato è cosa… - chiellini : Ricordiamoci di questa sconfitta. Ma non dimentichiamo mai chi siamo. #InterJuve - borghi_claudio : Perché conte non può essere presidente? Tanto per cominciare perché è un MENTITORE MATRICOLATO senza alcun pudore.… - grignod : RT @MilaSpicola: Conte: 'abbiamo mobilitato 10 miliardi sulla #Scuola' Siamo sicuri che siano stati spesi bene e per la sicurezza? Ad esemp… - PrestiLucio : @matteosalvinimi Dai capitano, non mollare mai. Siamo tutti con te, non con Conte -

Ultime Notizie dalla rete : Non siamo Pirlo sicuro: "Non siamo quelli contro l'Inter, vogliamo rifarci" Goal.com Danilo alla riscossa: "Dimostriamo di essere da Juventus"

Il terzino torna sulla brutta sconfitta contro l'Inter: "Non è stata una prestazione da Juventus, vogliamo dimostrare di non essere quelli".

Pirlo sicuro: "Non siamo quelli contro l'Inter, vogliamo rifarci"

Andrea Pirlo in conferenza difende la sua Juventus: "Vogliamo dimostrare che non siamo quelli di San Siro, mi spiace per le critiche ai giovani".

Il terzino torna sulla brutta sconfitta contro l'Inter: "Non è stata una prestazione da Juventus, vogliamo dimostrare di non essere quelli".Andrea Pirlo in conferenza difende la sua Juventus: "Vogliamo dimostrare che non siamo quelli di San Siro, mi spiace per le critiche ai giovani".