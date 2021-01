"Non risponde più al telefono". Incubo al Senato, lei (e altri due) da Forza Italia a Conte: drammatiche conferme (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel Partito democratico si spera che quanto successo ieri, lunedì 18 gennaio, con Renata Polverini alla Camera possa replicarsi anche al Senato. C'è grande ottimismo, infatti, sull'arrivo di alcuni transfughi di Forza Italia. Come spiega Alessandro Trocino per l'edizione online del Corriere della Sera, a Palazzo Madama la truppa dei responsabili potrebbe arrivare a tre, nella migliore delle previsioni. La più probabile pare sia Anna Carmelo Minuto, che non risponde al telefono ormai da più di mezz'ora, stando a Rai News, che rilancia l'indiscrezione arrivata da di Forza Italia. Ma ci sarebbero anche Barbara Masini e Andrea Causin che, partito dal Ppi, è transitato nel Pd, per poi sostare brevemente in Scelta Civica e infine approdare a Forza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Nel Partito democratico si spera che quanto successo ieri, lunedì 18 gennaio, con Renata Polverini alla Camera possa replicarsi anche al. C'è grande ottimismo, infatti, sull'arrivo di alcuni transfughi di. Come spiega Alessandro Trocino per l'edizione online del Corriere della Sera, a Palazzo Madama la truppa dei responsabili potrebbe arrivare a tre, nella migliore delle previsioni. La più probabile pare sia Anna Carmelo Minuto, che nonalormai da più di mezz'ora, stando a Rai News, che rilancia l'indiscrezione arrivata da di. Ma ci sarebbero anche Barbara Masini e Andrea Causin che, partito dal Ppi, è transitato nel Pd, per poi sostare brevemente in Scelta Civica e infine approdare a...

Ultime Notizie dalla rete : Non risponde E dopo la fiducia come si va avanti? Zingaretti non risponde Il Foglio Lombardia zona rossa, il ricorso di Fontana: «Per il Cts non eravamo area critica, il governo riveda i parametri»

Ma il sistema giusto per ottenere la revisione è impugnare il provvedimento al Tar? «Il ricorso lo presenteremo lunedì (domani, ndr). Ma l’obiettivo è esattamente quello: ottenere il tavolo tecnico ch ...

ASIA/IRAQ - La Ministra cristiana Evan Jabro risponde alle polemiche sul processo di chiusura dei campi profughi

Baghdad (Agenzia Fides) – In Iraq il programma di chiusura dei campi profughi e il ritorno degli sfollati interni alle rispettive aree di provenienza procede a ritmi intensi, ma ai risultati positivi ...

