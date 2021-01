“Non permettiamo che l’emergenza sanitaria ci faccia dimenticare dei giovani” (Di martedì 19 gennaio 2021) La lettera che il Consigliere regionale Niccolò Carretta e le Assessore del Comune di Bergamo Loredana Poli e Marcella Messina hanno scritto ai giovani per provare a far nascere un dibattito circa le nuove generazioni al tempo del Covid. “Non ricordiamo, onestamente, l’ultima volta che abbiamo scritto una lettera senza le parole pandemia, crisi sanitaria o Covid e certamente non sarà questo messaggio aperto ai giovani che farà eccezione. Servirà ribadire che l’emergenza in cui da ormai un anno siamo piombati all’improvviso ha stravolto, ribaltato e alterato molte abitudini e tutti i livelli di priorità della nostra vita quotidiana. Tutte le pandemie della storia hanno, giustamente, occupato la mente, gli sforzi e le economie delle società che hanno colpito; anche il Covid-19 sta seguendo il copione e tra milioni di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 gennaio 2021) La lettera che il Consigliere regionale Niccolò Carretta e le Assessore del Comune di Bergamo Loredana Poli e Marcella Messina hanno scritto aiper provare a far nascere un dibattito circa le nuove generazioni al tempo del Covid. “Non ricordiamo, onestamente, l’ultima volta che abbiamo scritto una lettera senza le parole pandemia, crisio Covid e certamente non sarà questo messaggio aperto aiche farà eccezione. Servirà ribadire chein cui da ormai un anno siamo piombati all’improvviso ha stravolto, ribaltato e alterato molte abitudini e tutti i livelli di priorità della nostra vita quotidiana. Tutte le pandemie della storia hanno, giustamente, occupato la mente, gli sforzi e le economie delle società che hanno colpito; anche il Covid-19 sta seguendo il copione e tra milioni di ...

La lettera dal mondo della politica locale e regionale: "Dobbiamo guardarci negli occhi e trovare il coraggio di tornare a parlare con le nuove generazioni, proporre loro cosa e quando fare azioni spe ...

