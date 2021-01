Non è vero che Polonia, Svezia e Norvegia hanno intentato una causa contro l’Oms per aver avvelenato l’Europa (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 2 gennaio 2021 su Facebook sono state pubblicate quattro foto: la prima mostra un aereo in volo da cui fuoriesce una scia bianca e le altre tre mostrano delle cisterne riposte all’interno della pancia di alcuni aerei. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che Polonia, Svezia e Norvegia avrebbero intentato una causa contro l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per aver infettato con una sostanza chimica l’Europa. Stando sempre al post, questa notizia sarebbe stata data dall’agenzia stampa britannica Reuters. In realtà la notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato dei Paesi citati nel post ... Leggi su facta.news (Di martedì 19 gennaio 2021) Il 2 gennaio 2021 su Facebook sono state pubblicate quattro foto: la prima mostra un aereo in volo da cui fuoriesce una scia bianca e le altre tre mostrano delle cisterne riposte all’interno della pancia di alcuni aerei. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene cheavrebberounal’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) perinfettato con una sostanza chimica. Stando sempre al post, questa notizia sarebbe stata data dall’agenzia stampa britannica Reuters. In realtà la notizia non trova risin nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato dei Paesi citati nel post ...

