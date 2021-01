Nomination GF Vip 2020 di ieri sera, lunedì 18 gennaio. Chi sono le finaliste al televoto? (Di martedì 19 gennaio 2021) Nomination GF Vip ieri sera, 18 gennaio Dopo l’eliminazione di Cecilia, ... Leggi su spettacoloitaliano (Di martedì 19 gennaio 2021)GF Vip, 18Dopo l’eliminazione di Cecilia, ...

GrandeFratello : Record di nomination: 9 vip al televoto. Chi abbandonerà la Casa di #GFVIP questa sera? ?? - zazoomblog : Nomination GF Vip di ieri sera lunedì 18 gennaio. Chi sono le finaliste al televoto? - #Nomination #lunedì… - Paola32099256 : Grande Fratello Vip: le nomination, i nominati di oggi 18 gennaio 2021 - rose93784886 : Ok raga il televoto è per la semi finale venerdi ci sarà la proclamazione poi nomination e il lunedì il vip meno vo… - Katy39760481 : Cecilia: forse non avevi capito che MTR aveva superato un’infinità di nomination ? Qualcuno deve averla votata , o… -