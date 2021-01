Noah Beck per Calvin Klein: ecco tutte le foto che Instagram ha censurato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Noah Beck è diventato testimonial di Calvin Klein e nella giornata di oggi su Instagram ha pubblicato i primi scatti. Peccato però che poche ore dopo il social network di Mark Zuckerberg gli abbia censurato il post con l’accusa di non aver rispettato le linee guida. foto troppo spinte per un social network come Instagram? A quanto pare sì, ma il modello ha ugualmente sfidato le regole e le ha pubblicate una seconda volta con tanto di messaggio privato per il team di Instagram America. “Ehy Instagram, sei proprio carino oggi” – ha scritto ironicamente Noah Beck – “Per favore non togliere le foto” con tanto di smile sorridente. Il ragazzo ha solo 19 anni ma è famosissimo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 gennaio 2021)è diventato testimonial die nella giornata di oggi suha pubblicato i primi scatti. Peccato però che poche ore dopo il social network di Mark Zuckerberg gli abbiail post con l’accusa di non aver rispettato le linee guida.troppo spinte per un social network come? A quanto pare sì, ma il modello ha ugualmente sfidato le regole e le ha pubblicate una seconda volta con tanto di messaggio privato per il team diAmerica. “Ehy, sei proprio carino oggi” – ha scritto ironicamente– “Per favore non togliere le” con tanto di smile sorridente. Il ragazzo ha solo 19 anni ma è famosissimo ...

fracalmaquelbro : @reginadeicessi ma è noah beck - rubyIune : @whistleaitana noah beck ignacia antonia pedro pascal billie rosalia - vittohstpmbtg : RT @DIORVSHAWN: come fa calvin klein a passare da SHAWN MENDES a noah beck come modello, ma scherziamo - Faithfully_Tess : @Kjapanesetoe NINIIIIII NO NOAH BECK NONONO

