Netflix, arriva la docu-serie sugli orrori di Bibbiano. Speriamo che non sia come “SanPa” (Di martedì 19 gennaio 2021) Una docuserie Netflix sugli orrori di Bibbiano è in cantiere. Precederà un altro lavoro sul caso di Yara Gambirasio. Ce lo anticipa sulla Verità Claudia Casiraghi. Il tutto avviene sull’onda lunga del successo ( e di critiche) avuto da “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano “, la serie che si è distinta per una lettura molto parziale sul fondatore Vincenzo Muccioli. Suscitando molte polemiche. E’ Gianluca Neri che è a capo della 42, società di produzione che lo ha sviluppato, scritto e prodotto. Ha dichiarato all’Ansa come il fenomeno SanPa sia stato motore di altro: “una sorta di missione educativa”, in nome della quale la sua azienda si farà produttrice di altre produzioni televisive che hanno catturato la ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 gennaio 2021) Unadiè in cantiere. Precederà un altro lavoro sul caso di Yara Gambirasio. Ce lo anticipa sulla Verità Claudia Casiraghi. Il tutto avviene sull’onda lunga del successo ( e di critiche) avuto da “– Luci e tenebre di San Patrignano “, lache si è distinta per una lettura molto parziale sul fondatore Vincenzo Muccioli. Suscitando molte polemiche. E’ Gianluca Neri che è a capo della 42, società di produzione che lo ha sviluppato, scritto e prodotto. Ha dichiarato all’Ansail fenomenosia stato motore di altro: “una sorta di missione educativa”, in nome della quale la sua azienda si farà produttrice di altre produzioni televisive che hanno catturato la ...

